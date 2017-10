NAHD 1 – USMBA 1 : Encore un match nul pour le Nasria

Réagissez

Les Sang et Or ont concédé leur sixième nul depuis...

Les Sang et Or ont concédé leur sixième nul depuis le début de saison

Le spectre des matchs nuls poursuit toujours le NA Hussein Dey.

Hier, face à l’USM Bel Abbès, les Sang et Or ont concédé leur sixième nul depuis le début de saison, le troisième à domicile après les deux derbies face à l’USMA et au PAC qui s’étaient soldés sur le même score (1-1). Il est vrai que le Nasria n’a pas été gâté par le calendrier, en plus de l’infirmerie qui affiche complet avec la défection de pas moins de 10 joueurs, conséquence d’une mauvaise préparation d’intersaison, l’équipe n’a pas su négocier certaines rencontres, comme c’était le cas face au MCO, à l’USMB et au DRBT où l’équipe aurait pu revenir avec le gain du match.

Hier, face à l’USM Bel Abbès, on a assisté au même scénario, puisque les poulains de Nabil Neghiz ont multiplié les maladresses et les ratages devant le portier Ghoul, sans nul doute l’homme du match. En première période, les Sang et Or se sont créé pas moins de trois occasions de scorer, notamment par Chouiter et Chekrit, mais qui n’ont pas été bien exploitées par manque d’expérience et de concentration. Peu avant la fin de la première partie, le milieu de terrain Herrag a raté un penalty concédé sur Zeghnoun.

Une occasion qui aurait pu constituer le tournant du match. Après la pause-citron, on a assisté au même scénario : d’un côté une équipe du NAHD qui presse, mais qui abuse de balles en profondeur et de l’autre l’USMBA qui quadrille bien son périmètre tout en procédant par des contres. A l’heure de jeu, sur l’une de ses rares tentatives, l’USMBA a ouvert la marque sur un but contre le camp du portier Merbah, après une tentative de Bouguelmouna, repoussée par le poteau (62’). Le Nasria a redoublé d’efforts et est parvenu à niveler la marque quelques minutes plus tard par le défenseur Oukal d’une reprise de la tête (66’). Avec ce nul, le Nasria occupe la 12e place à deux longueurs du troisième relégable, l’USMH, son prochain adversaire.