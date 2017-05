NAHD 1 – USMA 1 : Un nul qui n’arrange personne

Réagissez

Le derby algérois qui a opposé, lundi soir, le NA Hussein Dey à l’USM Alger au stade du 5 Juillet, s’est soldé par un nul équitable (1-1) qui n’arrange aucune équipe.

Les deux équipes sont entrées dans le vif du sujet sans round d’observation. Le Nasria a ouvert la marque à la 5’ par Coumbassa d’un tir puissant trompant la vigilance de Zemmamouche. Deux minutes après, l’attaquant usmiste, Meziane remettra les pendules à l’heure d’un tir enveloppé et hors de portée du gardien de but husseindéen, Doukha. Le NAHD, battu par le CRB, la semaine passée, a raté l’occasion de se racheter et améliorer son classement général pour une éventuelle participation à une compétition continentale la saison prochaine. Après ce nul, le Nasria occupe la 5e place avec 39 points, à six longueurs du podium. De son côté, l’USM Alger a raté l’occasion de se réinstaller sur le podium. L’équipe occupe toujours la 4e place avec 44 points, derrière l’USMBA.