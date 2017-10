NAHD 1 - PAC 1 : Le Nasria l’a échappé belle

Réagissez

Stade du 20 Août 1955 (Alger)

Arbitres : Helalchi, Brahimi et Azraine

Buts : Addadi (20’ sp) NAHD - Benkhelifa (6’) PAC

Averts : Gasmi, Allati (NAHD) - Bouchina (PAC)

NAHD : Merbah, Allati (Maaziz 79’), Cheurfaoui, Abddadi (Ouahadda 67’), Khiat, Ouali (Brahimi 15’), Ouertani, Chouiter, El Orfi, Herrag, Gasmi

Entr. : Neghiz

PAC : Moussaoui, Arous, Mouali, Bouchina, Chehrour, Benkhelifa, Massibah, Benyoucef, El Melali, Daouadji (Benayad 72’), Naidji (Droueche 84’)

Entr. : José Maria

Le NA Hussein Dey a encore une fois enregistré un nul, le quatrième depuis le début de saison et le deuxième dans un derby après celui face à l’USM Alger, sur le même score de 1 à 1. Les camarades du capitaine Ahmed Gasmi ont buté sur une équipe du Paradou AC très bien organisée dans les trois compartiments, avec une possession du ballon parfaite, notamment dans l’entre-jeu, mais manquant de lucidité et de réalisme à l’approche des bois. Le but des camarades de l’excellent El Melali est intervenu d’ailleurs sur une bévue du gardien de but, Merbah qui a raté son dégagement. Benkhelifa, à l’affût, a donné l’avantage à son équipe suite à un joli lob.

Un quart d’heure plus tard, Addadi remet les pendules à l’heure sur un penalty bien transformé. Mais au vu de la physionomie du match, il faut dire que les Sang et Or l’ont échappé bel. Avec un jeu décousu et sans imagination, ils n’ont à aucun moment inquiété le portier paciste Moussaoui. L’entraîneur du Nasria a d’ailleurs reconnu que son équipe était à côté. «On a chipé un point», a-t-il résumé à la fin du match.