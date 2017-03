NAHD 1– MCO 0 : Le Nasria s’offre le podium

Réagissez

Les Sang et Or enchaînent les bons résultats

Le NA Hussein Dey n’a pas raté l’occasion de la réception du Mouloudia d’Oran pour enchaîner avec un cinquième match sans défaite, en battant par le plus petit des scores son adversaire du jour.

Une victoire étriquée et difficile, qui propulse le Nasria sur le podium, partageant désormais la 3e place avec deux autres formations algéroises, en l’occurrence le MCA et l’USMA.

Débutant la rencontre timidement, les deux équipes n’offrent rien à leur galerie, avec un jeu concentré dans l’entrejeu. Il a fallu attendre la 22’ pour voir la première tentative de Ouertani, difficilement repoussée par Natèche. Deux minutes plus tard, l’arbitre refuse un penalty au NAHD, suite à une faute de main de Nessakh, avant de se raviser. Bendebka se charge d’exécuter la sentence et donne l’avantage au NAHD. Un but qui transformera la physionomie de la partie, avec des Oranais qui se mettront à l’offensive, s’offrant plusieurs occasions sans parvenir à niveler la marque. Une première mi-temps où l’entraîneur du NAHD, Alain Michel, s’est distingué en pénétrant sur le terrain, ce qui lui vaudra une expulsion à la 33’.

La seconde période n’apportera rien de nouveau malgré le pressing des attaquants oranais qui buteront sur une solide défense du Nasria, et surtout un Doukha des grands jours, qui a été un véritable rempart. Ainsi, le MCO vient d’essuyer un énième revers, le 7e de suite, et reste toujours en quête de son premier succès depuis l’entame de la phase retour du championnat. A signaler enfin que le coup d’envoi de la rencontre a été avancé d’une heure (15h).