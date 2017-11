Nadal forfait pour les quarts

Réagissez

Rafael Nadal a déclaré forfait pour les quarts de finale du tournoi Rolex Paris Master de Paris en raison d’une blessure au genou droit. L’Espagnol qui devait affronter hier le Serbe Filip Krajinovic a reconnu être très affecté par cet impondérable.

«C’est un jour triste pour moi, pour le tournoi. J’étais ici pour faire le maximum. Jeudi, il y avait beaucoup de douleur. Mais je ne voulais pas m’arrêter. Je me disais qu’il y aurait du temps entre les deux matches pour suivre un traitement. Mais aujourd’hui (vendredi), ce n’était pas possible de jouer », a regretté le Majorquin en conférence de presse. Le retrait du numéro un mondial, qui apparaissait comme le grand favori d’une épreuve qu’il n’a jamais remportée, vient allonger la longue liste des désistements d’avant tournoi des principaux cadors de la discipline (Federer, Murray et Djokovic).