L’entraîneur du Nasria, Nabil Neghiz, peut compter sur une partie des joueurs blessés qui ont manqué les dernières sorties de l’équipe à Saoura et Tadjenanet.

En effet, lors des dernières séances d’entraînement, on a enregistré le retour dans le groupe des joueurs Brahimi et Laribi qui se sont complètement rétablis et seront opérationnels en prévision du prochain match à domicile contre l’USM Bel Abbès. Trois autres joueurs pourraient également effectuer leur retour ce samedi. Il s’agit de Gasmi, Boulaouidet et El Ouartani qui se sont entraînés en solo hier. Le retour de ces joueurs permettra au coach nahdiste d’avoir le choix pour composer son onze rentrant.

En revanche, El Orfi et Khiat, blessés lors du dernier match face au DRBT, sont aux soins mais leurs blessures ne devraient pas les empêcher de jouer contre l’USMBA. Toutefois la concurrence s’annonce désormais rude après la prestation fournie par les jeunes lancés dans le bain lors des derniers matchs, à l’image de Chouiter, auteur du but face au DRBT, ainsi que Oukal et Zeghnoune, qui se sont illustrés malgré leur manque de compétition et d’expérience. L’entraîneur devra aligner une équipe équilibrée entre les anciens joueurs et les jeunes pour espérer réaliser une deuxième victoire à domicile face à l’USMBA, qui va sans doute se déplacer pour se racheter de sa dernière déconvenue face au PAC. Une victoire est impérative pour les Sang et Or dont les résultats sont en dents de scie en ce début de saison, surtout que l’équipe disputera deux derbys de suite face à l’USMH et le MCA. Le NAHD effectuera deux séances d’entraînement au stade du 20 Août 1955 pour préparer au mieux le prochain match.