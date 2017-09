Réagissez

Le NA Hussein Dey a enregistré vendredi sa première victoire de la saison tout en infligeant à son adversaire du jour, la JSK, sa première défaite (2-1). Une victoire qui permet aux Sang et Or de rejoindre leur adversaire au classement général et d’espérer amorcer un vrai départ. Même si sur le plan comptable cette victoire est importante pour les poulains de Neghiz, il n’en demeure pas moins que le rendement de l’équipe ne répond pas aux attentes des supporters. Le jeu des Sang et Or doit être perfectionné lors des prochaines sorties et certains éléments, à l’image de Addadi, Hichem Cherif, Ouali et même Ardji doivent hisser leur niveau. Ce dernier sera le grand absent face à l’USM Blida, expulsé face à la JSK pour cumul de cartons. L’entraîneur Nabil Neghiz, qui peut désormais travailler dans la sérénité, pourrait effectuer quelques changements face à l’USMB, surtout avec le retour de Boulaouidet, blessé face à son ancienne équipe, la JSK. Les changements opérés en cours de match, notamment Harrag, Chouiter et Brahimi, étaient judicieux puisque l’équipe a eu un meilleur rendement en seconde période. Le coach Neghiz a donné deux jours de repos à ses joueurs avant de reprendre la préparation lundi au stade Bensiam. L’entraîneur a également programmé un match amical mardi contre le RC Arbaâ sur un terrain qui reste à désigner. Au cours de ce match, le premier responsable de la barre technique va sans doute donner leur chance à certains éléments qui n’ont pas encore joué.