NA Hussein Dey : Neghiz poursuivra son aventure

Le NA Hussein Dey a mis fin à une longue série de matches nuls en remportant, jeudi, au stade du 20 Août 1955, son derby face au MC Alger dans un match avancé de la 11e journée du championnat de Ligue 1.

Le Nasria enregistre du coup sa deuxième victoire de la saison après celle de la 4e journée face à la JS Kabylie (2-1). Cette victoire face au MCA, arrachée dans l’ultime minute grâce à un but de Boulaouidet, intervient dans un contexte particulier où l’équipe a failli tomber dans le doute après les multiples ratages, face notamment à l’USMB, le DRBT et l’USMBA. Le coach Nabil Neghiz et ses adjoints qui ont su redonner une âme à cette équipe avec un football plaisant, étaient maudits par les nombreuses absences et le manque de réussite des jeunes lancés dans le bain. Mais ils ont su rester patients et poursuivre le travail grâce au soutien de la direction et des supporters. Un autre faux pas aurait pu changer la donne. L’entraîneur Neghiz a affirmé qu’il avait des contacts en Arabie Saoudite, mais grâce au soutien de la direction, il a décidé de poursuivre son aventure avec le Nasria qui va sans doute entamer un nouveau départ après cette victoire. En effet, le NAHD affrontera lors de la prochaine journée l’US Biskra qui patauge dans les profondeurs, mais qui reste sur deux victoires à domicile. Un sérieux test pour les camarades de Gasmi, sorti pour une élongation au mollet, s’ils veulent amorcer le déclic. L’entraîneur du Nasria a accordé trois jours de repos à ses joueurs. La reprise est prévue pour lundi pour préparer le match de l’USB.