Réagissez

Le NA Hussein Dey, tout auréolé de sa qualification en coupe d’Algérie aux dépens du MOB, a préféré s’isoler au centre El Baz de Sétif pour préparer son prochain match de championnat face au DRB Tadjenanet.

Un match important pour les poulains d’Alain Michel, qui veulent mettre un terme à une série de six matches sans victoire. La qualification en coupe d’Algérie a boosté le moral des camarades de Gasmi, décidés à refaire leur retard et repartir sur de bonnes bases. L’équipe a effectué hier une séance de décrassage au centre El Baz, et le coach entend programmer du biquotidien pour permettre aux joueurs de bien préparer le match face au DRBT, dans l’espoir d’arracher une victoire impérative pour s’éloigner de la zone rouge.Sur un autre volet, le Nasria songe déjà au mercato pour renforcer son effectif avec des joueurs susceptibles d’apporter le plus escompté, notamment en attaque. Alors que l’entraîneur Alain Michel veut s’attacher les services de Derrag (CRB) et Derrardja (MCA), le club peut recruter jusqu’à 5 joueurs selon la nouvelle réglementation adoptée par le dernier BF de la FAF. C’est ainsi que la direction des Sang et or est décidée d’entrer en lice avec le MCA et l’USMA pour s’attacher les services du joueur du Paradou AC, Mansouri. Une rencontre est prévue dans les prochains jours entre le président Ould Zmirli et son homologue Zetchi pour trouver un terrain d’entente sur le transfert du joueur au NAHD.