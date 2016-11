Réagissez

Ahmed Gasmi

Le NA Hussein Dey s’est déjà projeté sur le mercato hivernal pour renforcer son effectif en prévision de la Coupe arabe et la phase retour du championnat.

Après avoir mis la main sur le milieu de terrain guinéen Mohamed Coumbassa, le Nasria est à la recherche d’autres joueurs, notamment des attaquants dans l’espoir de donner un meilleur rendement au compartiment offensif. On parle d’un intérêt particulier des Sang et or pour le joueur du Paradou AC, Mansouri, qui intéresse aussi le MCA et l’USMA. L’entraîneur du club, Alain Michel, souhaiterait aussi renforcer l’équipe par deux nouveaux éléments, à l’image de Derrardja (MCA) et Derrag (CRB).

Mais pour assurer la stabilité de l’effectif, la direction du club algérois ne compte pas se passer des services de certains joueurs qui sont sollicités par d’autres clubs, à l’image des attaquants Gasmi et Abid. «Gasmi et Abid sont intransférables», affirme une source proche du club husseindéen.

Cependant, on apprend que la direction du NAHD compte se séparer de l’attaquant Benyahia. «Benyahia sera le premier libéré durant le mercato», ajoute notre source. L’attaquant nahdiste, qui revient d’une grave blessure l’ayant éloigné des terrains pendant plusieurs mois, n’a pas donné satisfaction et il a été peu utilisé depuis le début de la saison.

Par ailleurs, le NAHD, qui s’est qualifié en coupe d’Algérie, s’est bien préparé pour le prochain match de championnat samedi contre le DRB Tadjenanet pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 1. Après avoir chassé le doute, les poulains d’Alain Michel veulent enchaîner par une victoire en championnat, la 1re après 6 journées sans succès, dans le but d’améliorer leur classement et s’éloigner de la zone de turbulence.