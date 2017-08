Réagissez

Le NA Hussein Dey a bouclé hier son stage de préparation, effectué à Gammarth (Tunisie) depuis le 9 août.

Les Sang et Or, sous la houlette de l’entraîneur Nabil Neghiz, ont effectué hier leur dernière séance au stade de Gammarth avant de rejoindre le pays demain pour la dernière ligne droite dans leur préparation pour la nouvelle saison qui débutera vendredi prochain par un déplacement à Constantine face au CSC.

Les camarades de Gasmi ont livré trois matchs amicaux contre le MCO (perdu 2-1), la JSK (gagné 2-1) et l’ES Sahel qui s’est soldé par un nul (2-2). Ce stage a été jugé bénéfique pour le groupe qui a ainsi peaufiné ses automatismes, notamment après le changement opéré au niveau de l’effectif, et aurait permis au coach d’avoir une idée sur le onze type qui débutera la saison. Les changements effectués face à l’ES Sahel ont donné de la satisfaction, notamment dans l’axe central où il est fort probable que c’est le duo Laribi-Cherfaoui qui sera aligné face au CSC, même si le défenseur Herrida demeure un élément important.

La richesse de l’effectif du Nasria cette saison (avec des doublures dans chaque poste) va créer de la concurrence et donnera au coach l’embarras du choix. Cependant, le premier responsable de la barre technique du club algérois doit gérer les cas d’indiscipline dans le jeu d’El Ouartani et à l’entraînement de Herrag pour espérer avoir une équipe concurrente comme le souhaitent et les supporters et les dirigeants. Le milieu de terrain Ouali poursuit les soins après sa blessure et devrait rater l’entame du championnat.