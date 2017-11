NA Hussein Dey : Dziri satisfait de la solidité de la défense

Réagissez

Le NA Hussein Dey a réalisé samedi son huitième match nul de la saison. Cette fois hors de ses bases, face à l’US Biskra (0-0). Le Nasria a eu des opportunités pour marquer, mais par manque de chance, le score est resté vierge.

Un résultat qui satisfait l’entraîneur Billel Dziri qui a dirigé seul l’équipe pour la première fois après le départ de Nabil Neghiz en Arabie Saoudite. La satisfaction du nouveau coach husseindéen se résume surtout dans le fait que l’équipe n’a pas encaissé de but en trois matchs, ce qui confirme la solidité de la défense, malgré quelques absences. «Je suis satisfait du résultat, même si nous sommes venus pour la victoire. C’est notre troisième match sans encaisser de but, c’est une bonne chose.

Maintenant, on doit travailler davantage pour améliorer le compartiment offensif», a déclaré Dziri à la fin de la partie. La trêve est tombée au bon moment pour les Sang et Or afin de peaufiner les automatismes des trois compartiments. C’est aussi l’occasion pour Dziri de récupérer certains blessés, à l’image de Gasmi, absent face à l’USB, et probablement Ouali et Herrida. En revanche, le défenseur axial Oukal sera toujours en convalescence, il devrait être opéré ces jours-ci.

Le premier responsable de la barre technique a accordé deux jours de repos à ses joueurs, la reprise est prévue pour mardi, sachant que la 13e journée est programmée les 1er et 2 décembre en raison des élections locales, prévues ce week-end. Lors de la prochaine journée, le Nasria accueillera l’ES Sétif avec l’intention de remporter son troisième succès de la saison après la JSK et le MCA.

Au cours de ce match, l’équipe sera privée des services de son latéral gauche, Khacef, suspendu pour cumul de cartons, et Harrag qui a reçu son 4e carton face à l’USB. Le NAHD qui occupe la 10e place avec 14 points, affrontera ensuite le CRB avant de boucler la phase aller par la réception de l’Olympique Médéa.