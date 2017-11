NA Hussein Dey : Dziri remplace Neghiz

Réagissez

L’ancien international Billel Dziri est devenu l’entraîneur en chef du NA Hussein Dey en remplacement de Nabil Neghiz, parti en Arabie Saoudite après avoir dirigé son équipe pour la dernière fois face au MCA (1-0).

Dziri, qui occupait jusque-là le poste d’entraîneur adjoint, dirigera la barre technique de son club formateur jusqu’à la fin de la phase aller, avec option de prolongement du contrat en cas de bons résultats lors des quatre prochains matchs. Hier, il a dirigé sa première séance d’entraînement pour préparer le prochain match face à l’US Biskra, et ce, en présence de tous les joueurs, à l’exception des blessés, tels que Oukal, Ouhada, Addadi et Herrag. L’équipe effectuera demain une séance d’entraînement sur une pelouse naturelle avant de s’envoler vendredi pour Biskra où l’équipe élira domicile à l’hôtel Palace. Dziri qui a déjà dirigé en solo quelques matchs de son ancienne équipe, l’USMA, avant deux autres expériences au RC Arbaâ et au WA Boufarik, tentera de maintenir la cadence et terminer la phase aller dans une position honorable. A noter que Neghiz a résilié, dimanche, son contrat avec le NAHD lors d’une réunion avec les responsables du club. Son départ inattendu a été qualifié, par les amoureux du club, de manque de respect aux engagements qui le lient avec le club sachant qu’il a eu la confiance de la direction et le soutien des supporters.