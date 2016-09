Réagissez

A l’occasion du match contre l’USM Bel Abbès comptant pour la troisième journée du championnat de Ligue 1, l’entraîneur du Nasria, Youcef Bouzidi, devra effectuer quelques changements dans le onze type qui a débuté le match face à la JS Kabylie lors de la précédente journée.

Des changements dans le but de donner la chance à d’autres joueurs, mais aussi pour en sanctionner d’autres qui ont eu une prise de bec avec le coach principal, à l’image de Herrida et Gasmi. Bouzidi, qui a exigé de ses poulains de se racheter de la dernière défaite à domicile, entend aligner l’attaquant Abid en pointe à la place de Gasmi. Il pourrait également aligner Ouhadda qui s’est complètement rétabli de sa blessure. Au milieu du terrain, l’entraîneur compte donner la chance à Benhocine qui veut sans doute confirmer son talent face à son ancienne équipe.

Quelques jeunes du cru pourraient enregistrer leur première titularisation, à l’image de Khassef, Chekhmane et Zemiti qui ont été convoqués pour le match. En tout cas, ce match s’annonce très décisif pour le coach Bouzidi qui ne maîtrise plus le groupe comme auparavant, d’où les mouvements de contestation signalés durant la semaine par certains éléments réfractaires. Après le match d’aujourd’hui, les joueurs bénéficieront de quelques jours de repos à l’occasion des fêtes de l’Aïd.

La reprise est prévue pour mardi à la forêt de Bouchaoui. Mercredi et jeudi, l’équipe s’entraînera au stade du 5 Juillet en prévision du derby algérois contre le MC Alger. A noter enfin que l’ancien joueur et dirigeant des jeunes catégories, Abdenour Souileh, a officiellement quitté son poste en optant pour le CR Belouizdad où il occupera la fonction de coordinateur entre la direction et le staff technique des seniors.