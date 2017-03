Réagissez

Le NA Hussein Dey qui poursuit sa préparation à Gammarth (Tunisie) en prévision du match de coupe d’Algérie face à l’USM Bel Abbès, prévu le 1er avril prochain, affrontera aujourd’hui l’ES Sahel pour le compte du troisième et dernier match préparatoire.

L’équipe algéroise avait déjà affronté le CA Bizerte mercredi passé (victoire du NAHD 2 à 1) et dimanche le Club Africain, rencontre perdue (1-0). Au cours de ce dernier match, les Sang et Or ont laissé une bonne impression avec le retour à la compétition de Ouali et El Orfi. L’entraîneur Alain Michel, qui a aligné pour la première fois le duo Larbi-Zeddam dans l’axe, et Satli à droite, a évolué en 4-4-2 avec un milieu composé de Bendebka, El Ouartani, El Orfi et Ouali et deux avants de pointe, Gasmi et Mokhtar.

C’est peut-être l’option qu’il va adopter en coupe d’Algérie samedi prochain, même si le retour de Abid et Coumbassa va relancer encore la concurrence au milieu de terrain et en attaque. Le match d’aujourd’hui va sans doute permettre au coach français d’avoir une idée sur la composante qui débutera le match et surtout le choix tactique qu’il mettra en place le jour ‘’J’’. L’équipe regagnera le pays jeudi matin après un stage de neuf (9) jours. Les joueurs bénéficieront d’un jour de repos avant de rejoindre la capitale de l’Ouest (Oran), le lendemain (vendredi) pour se mettre au vert en prévision du match des quarts de finale de la coupe d’Algérie.