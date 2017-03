Musée Olympique algérien : Une rencontre avec les médias

Réagissez

Une rencontre a eu hier matin avec les médias et le directeur du Musée olympique algérien. L’idée de ce rendez-vous avec les journalistes a pour but d’enrichir le patrimoine du musée.

C’est la première fois qu’une structure algérienne sollicite les médias. Aux yeux du directeur Mohamed Yamani, les médias nationaux sont non seulement indispensables mais aussi d’un grand apport, car ils possèdent toutes les données des participations algériennes aux Jeux olympiques, à partir de celle de Tokyo en 1964 jusqu’à celle de Rio 2016. «Outre les médias, tous les acteurs (athlètes, dirigeants, etc.) seront également sollicités pour relater leur vécu aux Jeux olympiques.

Ils apporteront grandement leur aide et contribution. Pour avoir le point de la situation, nous allons organiser périodiquement de telles rencontres axées essentiellement sur des entretiens et des débats», soutient Yamani, ancien gymnaste de l’EN qui fut l’unique représentant algérien aux JO de Tokyo. Les anciens journalistes sportifs de l’ENTV, Driss Dakik et Mahrez Bachiri, qui détiennent le record des couvertures médiatiques des Olympiades avec un total de 7 éditions chacun, ont, tour à tour, évoqué leurs riches expériences pleines d’émotions.