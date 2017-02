Musée olympique algérien : Ouvert au public dès ce mercredi

Réagissez

Le Musée olympique algérien, inauguré le 26 janvier dernier à Alger, sera ouvert au public à partir de mercredi prochain.

Pour cette journée d’ouverture, les élèves des écoles environnantes, dans la commune de Sidi M’hamed, visiteront le musée, non loin de la salle Harcha et du centre sportif de Ghermoul. Lors de cette visite guidée, les jeunes collégiens seront accueillis par les médaillés olympiques et paralympiques algériens, ainsi que par quelques gloires du football algérien. Pour rappel, les anciennes stars ayant marqué l’histoire du sport algérien ont fait dotations au musée olympique de leurs différents souvenirs, comme des maillots, chaussures et autres. Ces objets souvenirs seront exposés pour la première fois au public. Le musée occupe le rez-de-chaussée ainsi que les premier et deuxième étages de l’académie olympique, un véritable joyau, qui a été réalisé en un temps record. Il sera géré par l’ancien gymnaste algérien Mohamed Yamani, qui fut l’unique représentant algérien aux Jeux olympiques de Tokyo 1964.

A noter que le Musée olympique algérien sera ouvert gratuitement au public tous les jours de 9h à 15h.