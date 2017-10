Réagissez

Le énième revers concédé par le Mouloudia d’Alger, avant-hier face à l’Olympique de Médéa (0-0) en match de mise à jour du championnat, a provoqué un véritable tollé dans la maison algéroise.

Un quatrième match sans victoire après cinq journées de championnat, et une peu reluisante 10e place au classement, à un point de la zone des relégables, et c’est la crise pour le Mouloudia, mettant le premier responsable de l’équipe, Kamel Kaci-Saïd et son entraîneur, le Français Bernard Casoni, sérieusement sur la sellette.

Ce énième revers, qui fait suite à une élimination peu glorieuse du Mouloudia aux portes des demi-finales de la Coupe de la CAF, a contraint le directeur sportif Kamel Kaci-Saïd à convoquer une réunion d’urgence avec le staff technique, mardi soir, juste après le match face à Médéa. Une réunion où ça aurait chauffé entre Kaci-Saïd et Casoni, selon certaines indiscrétions. Le directeur technique aurait exigé de son entraîneur des explications sur les résultats médiocres du club en ce début de saison. Toujours selon ces indiscrétions, Casoni a frôlé un limogeage, et c’est finalement un sursis qui lui sera accordé par la direction, pour ne pas dire une ultime chance.

En effet, Bernard Casoni jouera sa tête lors de la prochaine sortie du MCA, et c’est justement à l’occasion du big derby de la capitale face au voisin, l’USMA, prévu dans un peu plus d’une semaine pour le choc de la 6e journée du championnat. Un match où Casoni et le MCA ont donc une double raison de tout faire de gagner et renouer avec le succès, au risque de subir de lourdes conséquences, dont un limogeage qui sera inévitable.

Sous pression et avec l’épée de Damoclès au-dessus de la tête, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille aura une bonne semaine pour trouver des solutions et aller chercher ce second succès en championnat pour sauver sa peau. Un objectif à court terme, qui passe par corriger les graves lacunes constatées dans le jeu du Mouloudia, notamment sur le plan offensif avec l’inefficacité déconcertante de ses attaquants, qui n’ont inscrit que 2 buts en cinq rencontres en championnat, et trois seulement toutes compétitions confondues en comptabilisant la double confrontation face au Club Africains en quart de finale de la Coupe de la CAF.

Casoni, qui a subi une salve de critiques à cause des failles dans le jeu de son team qu’on lui impute, dont son incapacité à trouver une équipe type après plusieurs matchs, devra solutionner ce problème et cesser de chambouler son onze à chaque rencontre, même s’il se défend sur cette question, en estimant qu’il est «contraint d’opérer des réajustements du moment qu’il n’y a pas des éléments qui émergent au sein de son effectif» et de rassurer avant le derby : «On aura enfin plus d’une semaine pour préparer un match et ce derby face à l’USMA. Il faut travailler dur et avoir confiance pour remettre le Mouloudia sur les rails.»