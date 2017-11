Mouloudia d’Alger : Le Doyen avertit l’USMA

Réagissez

Le Mouloudia d’Alger a renoué avec le chemin du succès, vendredi dernier, en battant le DRB Tadjenanet en match de la 12e journée, et se présente dans les meilleures conditions à la veille du derby tant attendu face au voisin usmiste.

Bien que la mission des poulains de Bernard Casoni n’ait pas été aisée, l’important pour les Mouloudéens était de renouer avec le succès et recoller au peloton de tête, affichant ainsi ses ambitions de jouer les premiers rôles après un début de saison délicat. Un succès qui n’a pas manqué de faire réagir le coach français, Bernard Casoni, qui tout en reconnaissant la difficulté rencontrée pour battre le DRBT, insiste sur le fait que le plus important était le succès. «On a connu des moments difficiles suite à l’égalisation de Tadjenanet. Je retiens la réaction de mes joueurs qui sont à féliciter, en trouvant les ressources nécessaires pour revenir et reprendre l’avantage, puis gérer le reste de la partie. Cela illustre la force mentale de mes joueurs, et nous permettra d’être plus en confiance à l’avenir.

L’essentiel reste la victoire et on doit continuer à travailler», estime l’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille, qui se projette désormais sur le big derby algérois face à l’USMA, prévu ce mardi au temple olympique du 5 Juillet, en match retard de la 6e journée du championnat, qu’il qualifie de match de la saison. «Notre victoire est méritée sur l’ensemble de la partie. Maintenant, il faut oublier ce match et entamer la préparation du derby qui sera très difficile car c’est notre match de la saison», dira Casoni et d’avertir : «Le fait que l’USMA traverse une mauvaise passe ne veut nullement dire que notre mission sera facile, il faudra se méfier de notre adversaire».

Un avertissement du coach mouloudéen, certes de mise, mais qui ne peut diminuer de l’importance et surtout du fait que le Doyen part largement avec les faveurs du pronostic, et pour cause : contrairement au Mouloudia qui en est à son quatrième succès en cinq rencontres, la situation est des plus critiques du côté de Soustara, qui reste sur une série inquiétante de trois matchs sans victoire, dont deux défaites de suite à domicile. Une équipe de Soustara qui a connu un changement à la tête de sa barre technique, avec le départ du Belge Paul Put, et son remplacement par le revenant Miloud Hamdi.

Ce dernier qui a entamé sa mission avec une défaite, jeudi dernier face à la JSS, est appelé à redresser la barre, à commencer par ce derby algérois, ce mardi, face au voisin du Mouloudia, du moins si le match reste maintenu à cette date, avec la demande formulée par les deux clubs pour son report.