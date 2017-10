Réagissez

La situation au sein du Mouloudia d’Alger n’est guère reluisante, avec une équipe qui n’arrive pas à prendre son envol en ce début de saison.

Tout juste éliminé aux portes des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), le Doyen, sous la conduite de son entraîneur français, Bernard Casoni, continue de manger son pain noir en subissant un nouveau revers en championnat, vendredi dernier, face au CS Constantine. Une défaite, la deuxième depuis l’entame de la saison et une série de trois matchs sans défaite pour le Mouloudia qui frôle la zone des relégables en pointant à la 11e place, avec quatre points seulement à son actif. Une situation bien critique pour une équipe algéroise dont la direction technique a été confiée, cet été, à Kamel Kaci-Saïd et qui s’était fixé comme premier objectif de jouer les premiers rôles et plus précisément de cibler le titre, après l’avoir raté la saisons écoulée.

Une situation qui ne manque pas de susciter l’inquiétude du coach, Bernad Casoni, qui affichera à l’issue de la défaite face au CSC sa déception. «Je m’attendais à beaucoup mieux de la part de mes joueurs, qui n’ont rien fait pour engranger des points face à un CSC qui mérite sa victoire», dira Casoni, qui a tenu à dédramatiser en estimant que «la situation n’est pas alarmante, même s’il faudra réagir au plus vite et dès le match de ce mardi face à Médéa».

Dos au mur avec un début de saison raté, les Algérois joueront gros demain, en accueillant l’Olympique de Médéa au stade Omar Hamadi de Bologhine, en match retard de la 4e journée du championnat. Une programmation qui contraint les poulains de Bernard Casoni à faire l’impasse sur la récupération, en reprenant le chemin du travail, dès samedi dernier, soit au lendemain du match disputé face au CSC, faisant que la fatigue risque de peser lourdement sur la prestation et peut-être même le résultat.