Mouloudia d’Alger: Cap sur le clasico

Les Mouloudéens veulent mettre la pression sur l’Entente...

Revigoré par sa qualification en 16es de finale bis de la Coupe de la CAF, vendredi dernier de Kinshasa, le Mouloudia d’Alger met désormais le cap sur le championnat et la préparation du très attendu clasico face à la JSK, programmé samedi au stade du 5 Juillet, en match de mise à jour (16e j).

La qualification en compétition africaine en poche, les Algérois se remettent donc dans l’ambiance de la compétition nationale, en reprenant le travail, lundi dernier, pour préparer le clasico. Un match qui revêt une importance capitale pour le MCA, voire déterminant pour la course au titre auquel les joueurs tiennent. En effet, 3es au classement (35 pts) et accusant un retard de 12 unités sur l’Entente de Sétif, le leader du championnat, les poulains de Kamel Mouassa n’ont d’autre alternative que d’empocher les trois points pour mettre la pression sur le leader et ainsi réduire l’écart, en attendant les 3 autres matchs en retard.

Un titre qui reste jouable pour le MCA avec un écart surmontable sur l’ESS, mais qui passe par un sans-faute pour le reste du parcours, à commencer par les matchs en retard. C’est ce que relève d’ailleurs le coach mouloudéen, Kamel Mouassa : «Le match face à la JSK est capital pour nous. Notre objectif demeure toujours le titre et on fera tout pour l’atteindre. C’est à cet effet qu’il faut gagner ce match et mettre la pression sur Sétif. On ne lâchera pas le championnat et on jouera nos chances à fond jusqu’au bout.» L’ex-coach de la JSK avait, pour rappel, débuté l’actuelle saison à la tête de la barre technique des Canaris, qu’il retrouvera ce week-end, en attendant l’autre choc en coupe, toujours face à la JSK dans une semaine.

A noter que pour ce clasico, Mouassa devra faire l’impasse sur les services de Azzi, en convalescence depuis plusieurs semaines, mais aussi sur deux de ses atouts maîtres en attaque, à savoir Bouguèche et Seguer pour cause de blessures, alors que Nekkache est incertain. En revanche, le coach pourra compter sur le retour de Demmou.

Sur un autre registre, le Mouloudia, qui a hérité des Tanzaniens de Young Africans en 16e de finale bis de la Coupe de la CAF, semble satisfait de ce tirage, même si Mouassa appelle à la vigilance : «Je pense que la vigilance est de mise face aux Tanzaniens, même si on a cette opportunité de jouer le match retour à Alger. Un match de Coupe d’Afrique n’est jamais facile. Notre adversaire vient d’être versé dans la Ligue des champions et il reste un habitué de la compétition.» Le match aller est prévu à Dar Es Salem dans deux semaines ; la direction a déjà pris la décision d’affréter un vol spécial de la compagnie aérienne nationale pour assurer le déplacement qui devrait se faire au moins deux jours avant le match.