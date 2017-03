Mouldi Aïssaou : «Il y a discrimination…»

Réagissez

Mouldi Aïssaoui, ancien ministre et président de la FAF...

Quarante-huit heures après la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football (FAF), Mouldi Aïssaoui, ancien président de la FAF, s’est exprimé sur sa situation vis-à-vis de l’échéance électorale du 20 mars (assemblée générale élective), de son statut (membre de l’AG) et de son exclusion de la course à la présidence de la FAF.

L’ancien président de la FAF a, d’abord, tenu à clarifier son statut : «Je suis membre de l’assemblée générale de par ma qualité d’ancien président de la Fédération. A la veille de l’AG du 27 février 2017, j’ai procédé à un virement au profit de la FAF au titre des cotisations auxquelles sont soumis tous les membres. La Fédération a refusé mon versement.

C’est un déni. Pour justifier mon exclusion de la prochaine élection, la FAF a avancé le motif fallacieux de mon absence à plus de trois assemblées générales, alors que je n’ai jamais été destinataire d’une convocation depuis le jour où j’ai voté contre le bilan du bureau fédéral, il y a plus de 8 ans.» L’ex-attaquant de l’USM Alger dit «avoir la conviction que le chapitre concernant l’éligibilité a été cousu de fil blanc pour me barrer la route.

C’est de la discrimination et je le ferai valoir devant les juridictions compétentes, et en premier la FIFA». Mouldi Aissaoui n’exclut donc pas la possibilité de saisir la FIFA au motif qu’«il n’existe nulle part dans les statuts et textes de la FIFA des restrictions à l’encontre des membres. La FAF s’est arrogé le droit d’exclure des personnes sans véritable motif avec l’arsenal juridique en place. Est-il logique de convoquer l’AG 10 jours avant sa tenue et d’exiger en même temps des membres désireux d’intervenir de transmettre leurs questions écrites 30 jours avant l’AG ?»

L’ancien président de la Fédération et ministre de la Jeunesse et des Sports précise : «Pour le moment, je ne suis pas intéressé par la prochaine élection à cause des entraves qui sont placées devant tout candidat désirant postuler aux élections de la FAF. Je connais bien les rouages du football, les mécanismes utilisés pour promouvoir ou écarter des personnes. Mon unique objectif se résume à un seul mot : servir le football. Je suis très à l’aise pour accepter ou refuser de me présenter à une élection à la FAF.»