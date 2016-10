Mondiaux de Trail : Ali Selmouni représentera l’Algérie

Réagissez

L’athlète franco-algérien Selmouni, qui représentait la France depuis 2004, a décidé de prendre part aux championnats du monde de trail, qui débuteront aujourd’hui à Geres (Portugal) sous les couleurs algériennes.

Cette participation a été rendue possible grâce à l’aide de la Fédération internationale d’athlétisme. Selmouni, qui est né et est établi en France, n’a pas caché sa fierté de représenter pour la première fois l’Algérie aux Mondiaux de trail (80 km), une rude épreuve qui se déroule en montagne, inconnue en Algérie. «C’est bien simple, il n’existe pas de compétition de trail organisée en Algérie. C’est surtout pour des raisons de sécurité, parce que les montagnes en Algérie ne sont pas toujours très sûres», a déclaré Selmouni a un média français.

Et d’ajouter : «Le trail prend une telle ampleur de par le monde, il n’y a pas de raison que ça ne finisse pas par se développer aussi en Algérie. Le Maroc s’y est mis il y a deux ans, par exemple.» Selmouni, ancien footballeur, a découvert la course à pied à l’âge de 24 ans, en se spécialisant dans le demi-fond (800 m, 1500 m). Il s’est lancé ensuite dans les courses sur route, et ce, avant de se spécialiser dans le trail, communément appelé course nature. Sur les hauteurs du parc national Penedas-Geres, Selmouni (34 ans) n’a qu’un seul but : réaliser un honorable classement sans aucune pression.