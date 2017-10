Mondiaux de Karaté : Un forfait de trop de l’Algérie…

Réagissez

L’Algérie ne participera pas aux Championnats du monde de karaté cadets-juniors et U21, qui se tiendront à Tenerife en Espagne du 25 au 29 de ce mois.

Les inscriptions pour ce rendez-vous ont été clôturées lundi dernier. Le forfait de l’Algérie est lié à la suspension infligée par la Fédération mondiale de karaté (WKF) qui avait, dans une correspondance transmise le 8 juin, invité le ministre de la Jeunesse et des Sports à organiser des élections de la Fédération algérienne de karaté (FAK), conformément aux règles de l’instance internationale. La fédération mondiale rejette le fait que la fédération algérienne soit dirigée par un directoire. C’est la deuxième fois que l’Algérie rate des rendez-vous internationaux après ceux des Championnats méditerranéens de karaté, disputés du 15 au 17 septembre dernier au Maroc. Un forfait de trop pour les jeunes karatékas algériens qui aspiraient récolter des points qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus dans la capitale de l’Argentine en octobre 2018. Désormais, on sait qu’aucun karatéka algérien ne sera qualifié à ces jeux. La question reste posée : pourquoi l’AGE de la FAK n’a pas été organisée à ce jour, alors que cela aurait évité un coup dur au karaté algérien ? La suspension de l’Algérie s’est étendue même aux arbitres internationaux algériens qui ne pourront officier que sous le nom de la WFK. La crise du karaté algérien est là. La récente rencontre entre le ministre Ould Ali et le vice-président de la WFK, Tahar Mesbah, n’a pas abouti à une solution dans l’intérêt du karaté algérien.