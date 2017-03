Mondiaux de Cross-Country : Un ratage historique pour l’Algérie

Réagissez

Kenza Dahmani et Rabah Aboud

La participation algérienne aux 42es Championnats du monde de cross-country, disputés avant-hier à Kampala (Ouganda), a été la plus médiocre de l’histoire de la Fédération algérienne d’athlétisme.

La déception était prévisible et on l’avait bien annoncé avant ces mondiaux, en prédisant que les coureurs algériens iraient à Kampala pour la forme. C’était bien le cas en terre ougandaise. Les chevronnés seniors, Kenza Dahmani et Rabah Aboud, âgés tous deux de 37 ans étaient loin du niveau mondial. Dahmani et Aboud (seul senior algérien) dont c’était le dernier mondial de cross n’ont pu rivaliser avec les meilleurs participants.

Sur les hauteurs de Kolokolo (1300 m d’altitude), les 10 autres sélectionnés algériens (juniors garçons et seniors dames) qui n’ont pris part à aucun stage de préparation ont trouvé d’énormes difficultés durant leur course. Loin du top, la seule représentante junior, Sarah Haouaouti, était loin derrière, terminant à la 84e place. Le nouveau président de la FAA, Hakim Dib et les membres du bureau, qui ne sont pas comptables de cette déconvenue, doivent tirer les enseignements.

L’ancien DTN et entraîneur national, le Dr Ali Hakoumi explique les raisons de cette perpétuelle régression: «Ce n’est pas la première fois que le cross-country et le demi-fond algérien enregistrent une telle déroute lors des compétitions internationales. La contre-performance des sélections algériennes signée à Kampala n’est qu’une suite logique. Les spécialistes n’ont pas cessé de tirer la sonnette d’alarme, malheureusement ils n’ont jamais été écoutés. On ne peut réaliser des objectifs tant qu’il n y a aucune stratégie.

Où sont passés les juniors ayant participé aux différents championnats du monde. On est incapables d’assurer la relève, encore moins constituer une équipe junior fille. C’est un véritable échec de la politique de marginalisation des compétences. La direction des jeunes talents doit être constituée de personnes compétentes. Car cette direction est plus qu’importante en sein de la fédération.

Il est temps de faire une évaluation digne pour que les fiascos cessent.» Mohamed Gouasmi, ancien entraîneur national du demi-fond et ancien DTN de la FAA par intérim à trois reprises précise : «La participation algérienne à ces championnats du monde de cross-country s’est faite à la hâte, car intervenant juste après le championnat d’Algérie.

Il y avait aussi des crossmen qui manquaient de fraîcheur physique pour avoir participé successivement aux championnats de France et d’Algérie. Comme je l’ai toujours indiqué, l’équipe nationale ne se refuse pas. Mais les challenges de cross doivent être bien organisés. Cela permettra aux athlètes de se ressourcer. Il ne faut pas que les challenges soient juste synonymes de primes à l’arrivée.»