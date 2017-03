Réagissez

Comme attendu, les sélections algériennes de cross-country ont réalisé une piètre prestation lors des 42e Championnats du monde, qui se sont déroulés hier à Kampala (Ouganda).

Engagés avec 12 athlètes soit deux sélections (juniors garçons et seniors dames) et deux coureurs pour le classement individuel, à savoir le senior Rabah Aboud et la junior Sarah Haouaouti, les représentants algériens ont fait de la figuration. A commencer par l’équipe juniors garçons qui a terminé à l’avant-dernière place (15e), juste devant le Soudan (16e). Dans cette course, le junior Aimen Boulainine a abandonné, tandis que ses coéquipiers se sont contentés des dernières places. Les seniors dames emmenées par Kenza Dahmani (44e) ont occupé la 13e place sur 16 nations classées. De son côté, la championne d’Algérie Sarah Haouaouti s’est classée à la 84e position sur 95 participantes. Enfin, l’unique et chevronné senior algérien, Rabah Aboud (37 ans), a fini 44e.