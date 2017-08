Mondiaux d’athlétisme 2017 : Lahoulou et Tabti passent, Dahmani abandonne

Réagissez

Lahoulou, hier, lors des séries

La 3e journée des Championnats du monde d’athlétisme, disputée hier à Londres, a été marquée par l’abandon de la marathonienne Kenza Dahmani après 10 km de course. Agée de 37 ans, Dahmani, sans bénéficier de grands moyens, n’a pu suivre le rythme mondial imposé par ses rivales.

Sur 3000 m steeple, Hicham Bouchicha, 6e sur la 2e série (8’30’’01) a été éliminé, tandis que son coéquipier Bilal Tabi, 4e en 8’23’’28 (série 1), a réussi à décrocher son billet pour la finale qui aura lieu demain soir. Dans le 400 m haie, Abdelmalik Lahoulou a terminé 3e (49’’78) dans la 2e série assurant ainsi une qualification pour la demi-finale prévue aujourd’hui. «Malgré une fièvre qu’il a contractée la veille de la compétition à cause d’une grippe, Lahoulou a géré comme prévu le premier tour.

Pour la demi-finale d’aujourd’hui, il tentera de faire de son mieux pour atteindre la finale. Mais tout dépendra de son état de forme», nous dira son entraîneur, Sid Ali Sabour. De son côté, l’ancien DTN de la Fédération algérienne d’athlétisme, Ali Hakkoumi, évoque la participation algérienne. «La décroissance des effectifs participants à ces Championnats du monde de Londres, est la résultante logique de la politique de l’impromptu et de la stratégie de l’exclusion des compétences scrupuleusement suivie par l’organe technique qui a servi à la fédération d’athlétisme tout au long de cette dernière décennie.

Si l’actuelle fédération continue avec la même politique et les mêmes problèmes, l’athlétisme algérien ne connaîtra aucune évolution. Quand dans certains pays des dizaines d’athlètes ont atteint les minima de l’IAAF dans une seule spécialité athlétique, il est inquiétant de savoir que dans les 48 épreuves d’athlétisme avec 3 athlètes autorisés par épreuve et 2 équipes pour les relais entre hommes et dames, seuls 7 athlètes ont fait les minima pour les Championnats du monde d’athlétisme de Londres. Souhaitant toutefois que nos valeureux athlètes sauront se surpasser pour représenter dignement l’athlétisme algérien à Londres», a souligné Hakkoumi.