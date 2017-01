Réagissez

L’équipe nationale militaire a été stoppée net dans son élan par l’Egypte qui l’a battue, avant-hier en fin de journée, à Mascate (sultanat d’Oman), pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde militaire, sur le score de 2 à 1.

La rencontre s’était terminée sur le score de parité d’un but partout, et ce n’est qu’à la fin des prolongations que les Egyptiens ont pris le dessus. Le but algérien a été l’œuvre de Mohamed-Amine Hamia, qui avait égalisé en deuxième mi-temps (51’), alors que les deux réalisations égyptiennes sont signées Amro Mourai (35’) et Ahmed Youcef (120’+1). A rappeler que la sélection algérienne est le tenant du titre (2015), une édition durant laquelle l’Egypte avait terminé quatrième.

Par contre, il est utile de noter que les Egyptiens viennent de prendre leur revanche sur l’Algérie qui leur avait damé le pion en 2011 en les battant en finale à Rio de Janeiro (1–0). C’était le premier titre mondial de l’équipe nationale algérienne. Durant l’actuel tournoi, le onze militaire national a remporté ses trois matchs du premier tour face à l’Allemagne (2-1), l’Iran (3-1) et la Corée du Nord (2-1). Les demi-finales seront animées aujourd’hui par l’Egypte qui affrontera Oman, et le Qatar qui jouera face à la Syrie.