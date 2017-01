Mondial militaire 2017 : L’Algérie termine en tête du groupe B

Réagissez

La sélection algérienne militaire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2017, après sa victoire contre la Corée du Nord sur le score de 2 buts à 1 hier à Mascate (Oman), pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe B) de la compétition (15-28 janvier). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Harag (11’), Meziane (52’) pour l’Algérie. Hyon Jin-Sim (12’) pour la Corée du Nord. C’est le troisième succès en autant de rencontres pour les Algériens après les deux victoires obtenues face à l’Allemagne (2-1) et l’Iran (3-1). Dans l’autre rencontre du groupe, l’Allemagne et l’Iran ont fait match nul (0-0). A la faveur de ce nul, l’Allemagne décroche le second billet qualificatif pour les quarts de finale. L’Algérie termine en tête du groupe B avec 9 points, suivie de l’Allemagne (4 pts), la Corée du Nord (3 pts), alors qui l’Iran ferme la marche (1 point). «Le match était difficile face à un adversaire direct à la qualification. Nous allons savourer cette victoire et à partir de demain (samedi) nous allons nous remettre au travail pour préparer notre quart de finale», a déclaré le milieu de terrain algérien Youcef Maamar.

L’Algérie sera fixée sur son adversaire en quart de finale prévu mardi 24 janvier prochain, à l’issue des rencontres du groupe C composé de l’Egypte, la Pologne, le Canada et de la Syrie. Le groupe A est formé du pays hôte, Oman, de la Guinée, du Bahreïn et de la France. L’Irlande, le Mali, le Qatar et les Etats-Unis composent le groupe D.