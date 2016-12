Mondial des clubs : Quand la vidéo bute sur Cristiano Ronaldo

Réagissez

Quelques jours après avoir reçu le Ballon d’or 2016, Cristiano Ronaldo s’est qualifié jeudi pour la finale du Mondial des clubs avec le Real Madrid en marquant un but qui a relancé l’éternelle polémique autour de la vidéo.

La veille, la vidéo avait déjà été utilisée, et ce pour la première fois dans une compétition Fifa, lorsque l’arbitre hongrois Viktor Kassai avait accordé un penalty grâce au dispositif d’assistance vidéo, lors de l’autre demi-finale du tournoi, remportée par le club japonais des Kashima Antlers. Mais ce jeudi, la belle histoire de la vidéo a buggé et le but de Ronaldo risque de passer à la postérité pour son caractère controversé, plutôt que pour son côté chiffre rond et ronflant : c’est son 500e but en club en 689 matches (dont 377 en 366 rencontres pour le Real).

Dans le temps additionnel de la demi-finale contre les Mexicains d’America à Yokohama (Japon), la star portugaise a remporté son face-à-face avec le gardien adverse pour porter le score à 2-0. Sauf que la validation de ce deuxième but s’est faite dans la confusion : l’arbitre, le Paraguayen Enrique Caceres, l’a d’abord accordé, et CR7 pouvait faire sa célébration et remercier James Rodriguez pour sa passe décisive. Mais quelques secondes après, l’arbitre a invoqué la vidéo en mimant un écran et signifié Ronaldo hors jeu, à la limite de la surface de réparation mexicaine. Les joueurs d’America ont alors rapidement joué le coup franc. Le jeu avait repris son cours et l’arbitre sa course depuis une autre poignée de secondes quand ce dernier s’est finalement ravisé : il a fait un geste de la main annulant le hors-jeu tout juste décrété et a désigné le point du rond central en y amenant le ballon : but accordé. Cristiano Ronaldo aura du coup fait une célébration à contretemps. Après le coup de sifflet final, le Portugais fera une moue, un sourire ironique et un rapide mouvement de la tête, traduisant son incrédulité.