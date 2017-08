Réagissez

L’équipe nationale de volley-ball des moins de 23 ans s’est envolé, lundi dernier, en direction du Caire (Egypte) pour prendre part au Championnat du monde de la catégorie (18 au 25 août). Le Six national s’est retrouvé dans le groupe B en compagnie de la Russie, tenante du titre, l’Iran, la Turquie, la Chine et l’Argentine. L’Algérie débutera demain, à partir de 16h (heure algérienne) face à la Russie. Dans une déclaration faite à l’APS, l’entraîneur national, Salim Bouhella, a évoqué la «mauvaise» préparation. «La préparation pour un Mondial ne s’effectue pas en un mois. Nous avons juste eu le temps de regrouper les joueurs qui étaient en vacances et de faire un petit travail physique lors des stages effectués à Tlemcen. Nous n’avons même pas eu le temps de trouver des sparring-partners pour disputer des matchs amicaux avant le début de la compétition», a-t-il déploré. Comme pour dire qu’il ne faut attendre de bons résultats de la part de l’équipe nationale. D’autant plus que l’Algérie n’a pas été gâtée par le tirage au sort.