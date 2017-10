Mondial de Lutte : Les U23 en stage à Bucarest

Réagissez

En prévision du Championnat du monde de lutte, prévu en Pologne du 19 au 27 novembre prochain, la sélection algérienne espoir (U23) de lutte dans les deux styles, gréco-romaine et libre, poursuit sa préparation à Bucarest, en Roumanie, qui s’achèvera le 1er novembre. Après ces deux stages de deux semaines, les lutteurs algériens se rendront en Finlande pour prendre part au tournoi international de Helsinki du 2 au 5 novembre. Par la suite, l’élite nationale se rendra en Pologne, plus précisément dans la ville de Gandz, qui abritera le Mondial, afin d’effectuer l’ultime cycle de préparation du 6 au 19 novembre, soit la veille du coup d’envoi du Championnat du monde. Les quatre sélectionnés algériens à ce championnat du monde sont : Bachir Sidazara (-80 kg), Abdel Khalil Kherbache (57 kg), Adem Boudjemline (-85 kg), et Abdenour Laouni (59 kg).