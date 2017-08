Mondial de handball (U19) : L’Algérie s’impose face au Chili

Réagissez

La sélection nationale de handball des moins de 19 ans a remporté, hier à Tbilissi, en Géorgie, sa première victoire lors de ces Championnats du monde de la catégorie.

Ce succès a été enregistré pour le compte de la troisième journée face au Chili sur le score de 33 à 32. La première mi-temps s’était terminée sur le résultat de 18 à 17 en faveur des Chiliens. Les Algériens, arrivés en Géorgie dans des conditions difficiles, ont su trouver les ressources nécessaires pour s’imposer. Dans le deuxième match du groupe B, dans lequel figure l’Algérie, l’Allemagne s’est imposée face au Japon sur le score de 34 à 18. Le troisième match (Islande-Géorgie) devait avoir lieu en fin de journée. En attendant le résultat de cette dernière rencontre, le Sept algérien se retrouve à la cinquième place avec deux points seulement, alors que l’Allemagne est en tête du classement avec 6 points (trois victoires en autant de matchs), suivie de l’Islande, prochain adversaire des Verts, avec 4 points, puis la Géorgie et le Japon avec le même nombre de points que l’Algérie (2 points). Le Chili, lui, ferme la marche avec zéro point.

Il faut rappeler que l’Algérie avait perdu ses deux premiers matchs. Au premier jour de la compétition, le 8 août, l’Algérie s’était inclinée face à la Géorgie, pays organisateur, sur le score de 28 à 24. L’équipe algérienne n’avait même pas pu se reposer après un long et harassant voyage. Le déplacement en Géorgie a été effectué le 7 du même mois, soit la veille du premier match. Comme le vol avait aussi pris du retard, les Verts sont arrivés à la salle qui devait accueillir cette rencontre une heure seulement avant le coup d’envoi. Lors de la deuxième journée, le Sept algérien a également été battu par l’Allemagne (37-19), l’un des favoris pour le sacre.

Le prochain match de l’Algérie est prévu aujourd’hui face à l’Islande à partir de 14h et le dernier match des Algériens aura lieu après-demain face au Japon à 8h. Si les Algériens veulent se qualifier au prochain tour, ils doivent impérativement bien négocier ces deux prochaines rencontres. Sinon, dans le cas où ils terminent 5es ou 6es du groupe, ils se contenteront des matchs de classement (de la 19e à la 24e place). Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifieront aux 8es de finale. L’Algérie est dans le groupe B avec la Géorgie, l’Allemagne, l’Islande, le Chili et le Japon.