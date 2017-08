Réagissez

La sélection nationale de handball des moins de 19 ans s’est inclinée, hier, très tôt le matin, à Tbilissi, en Géorgie, face au Bahreïn, dans un match de classement (21e jusqu’à 24e place) du Mondial de la catégorie. Après les prolongations, la rencontre s’était terminée sur le score de 37 à 37.

Et c’est la séance des jets de 7 mètres qui a déterminé le vainqueur. Le Bahreïn, dernier du groupe A au tour préliminaire, s’est finalement imposé par 42 à 40. Dans l’autre match, l’Argentine s’est facilement imposée face au Mexique sur le score de 32 à 20.

Finalement, l’Algérie affrontera aujourd’hui, à 6h30 également, l’équipe mexicaine pour le compte des 23e et 24e et dernière places. Dans le cas d’une défaite, l’Algérie fermera la marche du classement de ce Mondial. Le Bahreïn et l’Argentine, quant à eux, s’affronteront pour les 21e et 22e places. Les poulains du coach Abdelkrim Bechkour avaient terminé le tour préliminaire à la dernière place du groupe B avec 2 points seulement.

En cinq matchs, les Algériens n’ont remporté qu’une rencontre face au Chili (33-32) qui,

paradoxalement, s’est qualifié aux huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

Détenant le même nombre de points que l’Algérie et la Géorgie, pays organisateur, le Chili avait un meilleur goal-average particulier. C’est pour cela qu’il a hérité de la quatrième place qualificative au prochain tour. Il faut rappeler, en dernier lieu, que les joueurs algériens n’ont pas bénéficié des meilleures conditions pour pouvoir évoluer normalement.

L’équipe nationale s’était envolée vers la Géorgie le 7 août seulement, soit la veille de l’entame du tournoi et de son premier match. Résultat : les Verts sont arrivés à Tbilissi une heure seulement avant le début de la rencontre face à la Géorgie. Complètement exténués, les joueurs, qui, faut-il le préciser, avaient passé la nuit en transit à l’aéroport d’Istanbul, en Turquie, n’avaient aucune chance de s’imposer. Des sources proches de la sélection nous ont affirmé que c’est la tutelle qui avait élaboré ce plan de vol.