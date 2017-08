Réagissez

La sélection algérienne de handball des moins de 19 ans affrontera aujourd’hui, à partir de 7h (heure algérienne), le Japon pour le compte de la cinquième et dernière journée du premier tour du Mondial de la catégorie, qui se déroule en Géorgie.

Un match extrêmement important pour les Algériens qui, malgré leurs trois défaites, ont toujours des chances de se qualifier aux 8es de finale. L’Algérie s’est retrouvée dans le groupe B en compagnie de l’Allemagne, l’Islande, le Japon, la Géorgie (pays organisateur) et le Chili. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront au prochain tour. Le Sept algérien occupe la quatrième place avec 2 points, en compagnie de la Géorgie, mais avec un meilleur goal-average général. L’Allemagne et l’Islande sont respectivement premier et deuxième avec 8 points (4 victoires en autant de matchs). L’Algérie a remporté un match, face au Chili, contre trois défaites respectivement face à la Géorgie, l’Allemagne et l’Islande. Les Algériens devront l’emporter face au Japon, 3e avec 4 points (2 victoires), ce qui est en soi difficile, et avec un score large, puisqu’il est quasiment sûr que la Géorgie, dont le match est prévu à 15h, va l’emporter face au Chili, dernier du groupe jusque-là avec zéro point. A. A.

Programme du groupe B

7h : Japon-Algérie

9h : Allemagne-Islande

15h : Géorgie-Chili