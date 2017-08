Réagissez

La sélection algérienne de handball des moins de 19 ans s’est inclinée, hier matin, face au Japon lors de son cinquième et dernier match du premier tour du Mondial de la catégorie, qui se déroule en Géorgie, sur le score de 29 buts à 21 (mi-temps 17-10).







Reversée dans le groupe B, l’Algérie, qui occupait avant cette rencontre la quatrième place en compagnie du pays organisateur, avec 2 points seulement, devait remporter cette empoignade face au Japon pour espérer une qualification aux 8es de finale. Les quatre premières sélections de chacun des quatre groupes se qualifieront au prochain tour. En plus de l’Algérie et du Japon, le groupe B est constitué du Chili, la Géorgie, l’Allemagne et l’Islande.

Après cette élimination, le Sept algérien disputera, demain et jeudi, deux matchs de classement (de la 17e jusqu’à la 24e place). L’Algérie n’a remporté qu’un seul match face au Chili (33-32). L’équipe nationale s’est par contre inclinée face à la Géorgie (28-24), l’Allemagne (37-19), l’Islande (37-27) et le Japon (29-21).

Il faut rappeler, en dernier lieu, que l’équipe nationale était arrivée à Tbilissi, la capitale géorgienne, le 8 août, au premier jour de la compétition, une heure seulement avant l’entame de son premier match face au pays organisateur.