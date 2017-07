Mondial de hand U21 : Parcours honorable des Algériens

Réagissez

La sélection algérienne mérite une véritable...

Le parcours du Sept algérien lors du Championnat du monde de handball des U21 a pris fin hier. Les Verts ont terminé à la 14e place suite à leur défaite face à l’Argentine (20-24).

Ce revers intervient après celui enregistré la veille à la salle Harcha devant la Macédoine sur le score de 20-24 (MT : 11-10), et ce, pour le compte des 8es de finale du Mondial U21. Une confrontation qui a vu les Verts livrer une excellente confrontation, notamment en première mi-temps. L’entame de la partie a été bien maîtrisée par les camarades de Hadj Sadok, soutenus par un public des grands jours. Cette entrée en matière a donné des ailes aux Algériens, qui ont imposé leur rythme face aux Macédoniens.

Comme à son habitude, le gardien Ghodbane du GS Pétroliers était à la parade. L’adversaire des Algériens semblait en difficulté devant la fougue des camarades de Abdi. Mais dès la reprise, on a assisté à une baisse de régime des Verts au moment où la Macédoine est parvenue à rattraper son retard et reprendre le match à son compte, profitant en partie des erreurs de son vis-à-vis. Les juniors algériens ont perdu confiance, en plus de l’effet néfaste de la fatigue.

Ce qui était prévisible dans la mesure où pratiquement ce sont les mêmes qui ont été alignés depuis le coup d’envoi de ce Championnat du monde. L’aventure s’est terminée, mais la question qui mérite d’être posée est la suivante : que vont devenir ces jeunes mondialistes qui ont emballé le public de la salle Harcha ? Les clubs algériens (sans moyens) qui encadrent ces juniors méritent d’être cités. L’élite nationale ne se prépare pas à la veille d’une compétition internationale.

De son côté, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale masculine senior, Aziz Derouaz, estime que l’EN a été époustouflante. «L’EN des U21 a produit une première mi-temps de niveau mondial, malheureusement elle a craqué par la suite. La base de l’attaque algérienne a fini par passer à côté.

Ajoutez à cela la fatigue qui s’est fait sentir après avoir disputé six matchs intenses. Les Macédoniens, mieux préparés, en ont profité pour prendre la rencontre à leur compte. Nos U21 ont prouvé qu’ils ont le niveau international en se qualifiant au second tour. Je précise que si nos juniors étaient bien préparés, on aurait pu atteindre la 8e place dans ce Mondial», relève Aziz Derouaz.