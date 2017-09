Réagissez

L’Allemagne, contre la Norvège (6-0), et l’Angleterre, contre la Slovaquie (2-1), ont fait un grand pas vers la qualification pour le Mondial 2018, lundi à l’issue de la 8e journée des éliminatoires de la zone Europe, qu’ils pourront sceller lors de leurs prochaines rencontres, dans un mois.



Groupe C : L’Allemagne sur une autoroute

ça brûle ! L’Allemagne, tenante du titre, fonce vers la Russie, renforcée par sa démonstration contre la Norvège, son huitième succès en autant de rencontres. Le Parisien Julian Draxler a contribué à la fête avec un but, tout comme Mesut Özil, qui n’avait plus marqué en sélection depuis un an. Mais il y a encore un caillou dans les crampons de la Mannschaft (1re, 24 pts) : l’Irlande du Nord (2e, 19 pts), qui continue de surprendre dans l’élan de son bel Euro 2016 (8es de finale). Les coéquipiers de Jonny Evans, buteur, ont battu la République tchèque (2-0) et sont désormais assurés de finir parmi les deux premiers. Un nul suffira aux Allemands lors de la prochaine journée chez leurs rivaux nord-irlandais, le 5 octobre, pour valider leur participation à leur 17e Coupe du monde de suite.



Groupe E : ça bouchonne

Ouf ! La Pologne, séchée au Danemark (4-0) vendredi, s’est relancée contre le Kazakhstan (3-0) pour conserver la tête de la poule (1er, 19 pts). Muet pour la première fois des qualifications à Copenhague, Robert Lewandowski s’est tout de suite remis en ordre de marche avec un penalty transformé. Bien leur en a pris, car derrière, la concurrence pousse. Le Danemark (3e, 16 pts) a étrillé l’Arménie (4-1), sa troisième victoire de suite. Le Monténégro (2e, 16 pts) a mis de son côté 75 minutes pour résoudre l’équation de la défense roumaine (1-0), par le néo-Monégasque Stevan Jovetic. Les deux dernières journées s’annoncent tendues, avec des duels Monténégro-Danemark et Pologne-Monténégro.



Groupe F : L’Angleterre décolle

Pas un KO, mais c’est tout comme : l’Angleterre, plus que jamais leader (1re, 20 pts), a gagné le choc de la poule F contre la Slovaquie. Une victoire le 5 octobre contre la Slovénie à Wembley, où elle reste sur 13 victoires de suite en compétition, lui ouvrira les portes de la Russie.

Les Trois Lions ont tremblé une grosse demi-heure, après l’ouverture du score précoce des visiteurs par Stanislav Lobotka (3’).

Eric Dier (37’), puis Marcus Rashford (59’), comme un symbole de la nouvelle génération anglaise qui monte, ont permis de renverser la vapeur. La Slovaquie (2e, 15 pts) se battra désormais pour une place en barrages, sauf miracle. Mais la lutte s’annonce serrée, car l’Ecosse (4e, 14 pts), son prochain adversaire, et la Slovénie (3e, 14 pts) reviennent fort. Les Ecossais ont battu Malte (2-0), et les Slovènes, la Lituanie (4-0).