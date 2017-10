Mondial 2018 - Zone Afrique : L’Egypte rejoint le Nigeria

Réagissez

Treize pays seulement ont assuré leur qualification au Mondial 2018, prévu en Russie du 14 juin au 15 juillet.

En Afrique, seul le Nigeria de Gernot Rohr et l’Egypte d’Hector Cuper sont pour le moment qualifiés au Mondial 2018. Tombés dans le groupe le plus difficile, composé de l’Algérie et du Cameroun, les Super Eagles ont dominé le troisième tour. Samedi, à la faveur de leur victoire sur la Zambie (2e du groupe) sur le score de 1-0, ils ont carrément validé leur billet pour le Mondial. L’autre match du groupe, sans enjeu, entre le Cameroun et l’Algérie, s’est soldé par la victoire des Lions indomptables sur le score de 2 à 0. L’Egypte a également composté son billet pour le Mondial, 27 ans après sa dernière participation en Italie.

L’Egypte a décroché son billet à la faveur de sa victoire hier sur la lanterne rouge du groupe, le Congo ( 2-1), alors que l’Ouganda, son principal rival a été tenu en échec par le Ghana la veille (0-0). Dans le groupe A, la Tunisie est allée étriller la Guinée en l’emportant sur le sacré score de 4 à 1. Une victoire qui lui permet de conforter sa position en tête du classement en dépit de la victoire du RD Congo face à la Libye sur le score de 2 à 1. Lors de l’ultime journée, prévue en novembre, un nul suffit pour les Tunisiens qui accueilleront la Libye, déjà éliminée avec trois points seulement en compagnie de la Guinée.

Dans le groupe C, le Maroc d’Hervé Renard a pris les commandes à la faveur de sa large victoire, samedi soir, face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Lions de l’Atlas ont profité du match nul qui a sanctionné la rencontre entre le Mali et la Côte d’Ivoire, disputée la veille (0-0), pour s’emparer du fauteuil de leader. La dernière journée entre la Côte d’Ivoire et le Maroc sera décisive pour désigner l’heureux élu. Cependant, un nul suffit pour les Marocains qui n’ont plus participé à une phase finale d’une Coupe du monde depuis 1998 en France. Dans le groupe D, le Sénégal est le mieux placé pour disputer sa deuxième coupe du Monde après celle de 2002. Les Sénégalais, qui comptent un match en moins à rejouer contre l’Afrique du Sud, occupent la première place après leur victoire à l’extérieur sur le Cap-Vert (1-2). Une autre victoire lors de l’ultime journée face à la même Afrique du Sud.