Mondial 2018. Zambie - Algérie: Alcaraz convoque 23 joueurs

Réagissez

Cinq nouveaux joueurs convoqués pour la double confrontation...

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a rendu publique hier la liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation entre l’Algérie et la Zambie pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

Le sélectionneur national a convoqué 23 joueurs et deux jeunes joueurs invités au stage, Kamel Belarbi (USMH) et Oussama Darfalou (USMA). La liste comporte cinq nouveaux joueurs qui vont honorer leur première sélection. Il s’agit du portier du CR Belouizdad, Abdelkadir Salhi, qui remplace Rahmani après ses bonnes prestations en coupe d’Algérie, notamment en demi-finale face à l’USM Bel Abbès et en finale face à l’ES Sétif. L’ancien portier chélifien, qui avait connu un début de saison difficile, avait retrouvé son meilleur niveau en fin de championnat, ce qui lui a valu cette première sélection en équipe nationale A.

En plus de Salhi, le coach espagnol a convoqué le défenseur Ilias Hassani qui évolue à Cherno More Varna en Bulgarie. Le jeune milieu de terrain de l’USMA, Raouf Benguit, fait partie également de cette liste, après son remarquable rendement avec son club et en équipe nationale des locaux. Idem pour le joueur milieu de terrain du FC Sochaux, Sofiane Daham (21 ans). «Le début de saison de Sofiane Daham en championnat de Ligue 2 n’a pas échappé au sélectionneur algérien Lucas Alcaraz. Le milieu de terrain de 21 ans, formé au club, a été retenu avec les Fennecs pour les deux matchs face à la Zambie les 2 et 5 septembre», a écrit le club de Montbéliard dans un communiqué sur son site officiel. Le dernier nouveau convoqué est le néo-attaquant de Napoli, Adam Ounas. Ce dernier qui avait opté pour la sélection nationale en 2016 n’a pu faire partie de la liste qui a pris part à la CAN-2017 pour différentes raisons. L’occasion s’est présentée donc pour lui de faire valoir son talent et défendre les couleurs nationales.

En parcourant la liste des convoqués, on constate que le sélectionneur national est en train de rajeunir l’effectif pour bâtir une équipe d’avenir. Il a fait cependant l’impasse sur plusieurs joueurs, à l’image de Feghouli, Mesloubi, Abeid, Boudebouz… pour différentes raisons. Les Verts entreront en stage lundi au Centre de Sidi Moussa pour préparer la double confrontation contre la Zambie. L’aller est prévu le 2 septembre à Lusaka et le retour le 5 septembre à Constantine.

Liste des convoqués :



Gardiens de but : Raïs M’bolhi (Stade Rennais - France), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad – Algérie), Mehdi Jeannin (Clermont Foot – France).

Défenseurs : Faouzi Ghoulam (SSC Napoli – Italie), Brahim Boudebouda (MC Alger – Algérie), Youcef Atal (KV Kortijk – Belgique), Rami Bensebaïni (Stade Rennais – France), Carl Medjani (Trabzonspor – Turquie), Aïssa Mandi (Real Betis – Espagne), Ilias Hassani (Cherno More Varna – Bulgarie).

Milieux de terrain : Raouf Benguit (USM Alger – Algérie), Adlene Guedioura (Middlesbrough FC – Angleterre), Nabil Bentaleb (FC Schalke 04 – Allemagne), Saphir Taïder (Bologna FC – Italie), Sofiane Daham (FC Sochaux – France).

Attaquants : Hilal Larbi Soudani (GNK Dinamo Zagreb – Croatie), Yacine Brahimi (FC Porto – Portugal), Riyad Mahrez (Leicester City FC – Angleterre), Adam Ounas (SS Napoli – Italie), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht – Belgique), Rachid Ghezzal (AS Monaco – France), Islam Slimani (Leicester City FC – Angleterre), Idriss Saadi (RC Strasbourg – France).

Jeunes invités : Kamel Belarbi (USM El Harrach – Algérie), Oussama Darfalou (USM Alger – Algérie).