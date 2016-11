Mondial 2018 : Nigeria - Algérie par les stats

Réagissez

Les statistiques du match prouvent la domination des Super Eagles

La sélection nationale de football a complètement raté son match face au Nigeria, remporté par les Super Eagles sur le score de 3 buts à 1, compromettant ainsi sérieusement ses chances d’aller au Mondial 2018.

Aucun aspect positif ne peut être retenu. Les Nigérians ont dominé totalement la partie et se sont créé plus d’occasions. C’est ce qui ressort de la lecture des statistiques rendues publiques par la Confédération africaine de football (CAF). La possession de balle était de 57% pour le Nigeria contre 43% pour l’Algérie. Les Verts n’ont «dominé» que durant le premier quart d’heure de la seconde mi-temps (60% Algérie et 40% Nigeria) et durant les quelques minutes du temps additionnel des deux mi-temps.

Pour le reste, ce sont Obi Mickel et ses coéquipiers qui ont pris le dessus, notamment durant le premier quart d’heure de la première mi-temps où l’écart était le plus grand (70% Nigeria et 30% Algérie). Même après le premier but inscrit par Moses à la 25’, les Algériens avaient du mal à réagir puisque durant le dernier quart d’heure de la première mi-temps, leur possession de balle n’était que de 46% contre 54 pour l’adversaire.

Ainsi, Mahrez et ses coéquipiers n’ont été supérieurs sur ce plan qu’au retour des vestiaires, alors qu’ils étaient menés par 2 à 0, mais leur domination s’est estompée un quart d’heure après. Même chose pour ce qui est du nombre de passes. Les Nigérians ont fait 509 passes contre 384 pour l’Algérie. Et le taux de réussite était de 76% pour le pays hôte, contre 70% pour les Verts. Dans le camp algérien, il y avait un déséquilibre puisque le plus grand nombre de passes a été réalisé par ses attaquants (182 passes), alors que son milieu en a fait 156 et sa défense 63. Le Nigeria, lui, a fait 176 passes en attaque, 253 au milieu et 90 en défense.

Ce qui montre que le compartiment qui a joué le plus chez les Super Eagles était le milieu (49% des passes), alors que pour l’Algérie c’était son attaque qui a réalisé le plus de passes (45% du total). Le récupérateur Taider est l’Algérien qui a touché le plus de balles, avec un chiffre de 61, mais il est celui aussi qui en perdu le plus sur le terrain (23).

En dernier lieu, il est utile de relever que les Nigérians ont beaucoup plus joué sur le côté gauche, ce qui veut dire le côté droit des Verts (Ziti), avec 22 attaques menées, un chiffre qui représente 42% du total.

Dans l’axe et leur côté droit, il y a eu respectivement 33 et 25% de possession. Ils ont sûrement profité de la faiblesse de ce couloir. Il n’est un secret pour personne que l’équipe nationale n’a pas encore trouvé son arrière droit-type. Chez les Verts, c’était plutôt équilibré entre le côté droit (33%), l’axe (32%) et le côté gauche (35%). Il faut noter, par ailleurs, que les Algériens ont plus tiré au but (15) que leurs adversaires (10), mais ces derniers ont eu plus de réussite avec 3 tirs cadrés contre 2 pour les poulains du coach Leekens. Ce dernier se penchera sûrement sur ces stats pour tenter de trouver des solutions aux problèmes existants.