La sélection algérienne de football a rallié, hier en début d’après-midi, la ville d’Uyo en prévision du match comptant pour la seconde journée du groupe B face au Nigeria qualificatif pour le Mondial Russie 2018.

Ce rendez-vous, programmé pour demain à 17h30 sur la pelouse du Akwa Ibom Stadium d’Uyo, s’annonce d’ores et déjà décisif pour les Verts, surtout après la contre-performance de la première journée devant le Cameroun sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida (1-1). Ce match intervient dans une conjoncture particulaire pour les camarades de Riyad Mahrez.

Au lendemain du match de cette sortie ratée, le coach serbe Milovan Rajevac a été poussé vers la sortie. Désormais, la sélection algérienne est drivée par un nouveau sélectionneur, Georges Leekens. Ce dernier connaît bien la maison pour avoir pris en main les Algériens en 2003. Cette fois-ci, le technicien belge aura pour mission de qualifier les Verts au Mondial-2018 en Russie. Et cela passera impérativement par un résultat positif demain. La mission ne s’annonce pas de tout repos.

Car, en plus du fait que les Algériens vont jouer face au leader du groupe, vainqueur en Zambie, le Nigeria en l’occurrence, l’EN enregistre plusieurs défections. Soudani, Ghezzal et Boudebouz sont out pour ce match. Ghoulam, très incertain, devrait pouvoir tenir sa place sur le côté gauche de la défense, même s’il n’est pas à 100% de ses capacités. Pour ce match, le staff technique devrait certainement se réjouir d’avoir récupéré Nabil Bentaleb, devenu l’un des principaux buteurs du club allemand de Schalke 04 et qui était suspendu lors de la précédente rencontre.

Mais c’est incontestablement la défense qui pose toujours problème, et ce, depuis la CAN-2015. Pour la rencontre de demain, Zeffane ne sera pas là, puisque Leekens ne l’a pas convoqué. Reste à savoir quels seront les joueurs qui seront alignés dans ce compartiment très sensible ? L’entraîneur cache son «jeu» jusque-là.

Si une victoire serait l’idéal pour les camarades de Carl Medjani, un nul sera aussi perçu comme un bon résultat, car il maintiendrait les Verts en vie dans cette compétition. Il est donc fort probable que le nouveau patron de la sélection nationale optera pour une stratégie défensive en tentant d’exploiter la moindre erreur de l’adversaire du jour. L’essentiel demain, pour Georges Leekens et ses éléments, est d’éviter à tout prix la défaite.