Mondial 2018 (groupe A) : Les Tunisiens mécontents

Réagissez

Les sélections libyenne et tunisienne, qui devront s’affronter au stade de Bologhine, ce vendredi, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 (groupe A), continuent leur préparation à Alger.

Cette rencontre avait fait couler beaucoup d’encre au sujet du stade qui devait l’abriter. Le stade Zabana d’Oran, choisi par les Libyens, avait été refusé par les Tunisiens. Le match a été délocalisé vers le stade de Bologhine. Certains y ont vu une «bataille» entre les Fédérations tunisienne et algérienne. Ce qui peut être vrai au vu des dernières déclarations du président de la FTN, Wadie Jary, qui a dénoncé, avant-hier, dans les médias tunisiens, le fait que la FAF ait programmé les séances d’entraînement de la Tunisie à l’école de tourisme de Aïn Benian «où est hébergée et se prépare la Libye». Jary est même allé jusqu’à faire le distinguo, dans les colonnes du journal Assabah, entre le «comportement individuel de Raouraoua» et le «soutien du peuple algérien».

Au-delà du fait que cette situation pourrait éventuellement augurer d’un derby «explosif» lors de la CAN-2017, l’Algérie et la Tunisie étant dans le même groupe A, certains analystes renvoient cette «guéguerre» au début de la campagne pour les élections des représentants de la CAF au sein du conseil de la Fifa prévu en mars de l’année prochaine.