Mondial 2018/Europe : La France et l’Allemagne comme des chefs

La France et l’Allemagne, respectivement finaliste de l’Euro 2016 et championne du monde, ont fait un pas vers le Mondial 2018 en confortant leur place de leader, vainqueurs respectifs, vendredi, de la Suède 2-1 et de Saint-Marin 8-0. Contre la Suède (Groupe A), la France a fait vivre les montagnes russes à ses supporters ; mais la soirée s’est bien terminée pour elle, avec une victoire (2-1) et la première place en prime. Désormais seuls en tête, les Bleus ont prouvé que le couac inaugural au Belarus est bien derrière eux et qu’ils peuvent envisager sereinement la suite, à commencer par un déplacement au Luxembourg lors de la prochaine journée, le 25 mars 2017.

La jeune garde suédoise a pourtant fait passer des sueurs froides aux vice-champions d’Europe, longtemps brouillons, en ouvrant la marque par Emil Forsberg (54’). Mais ce qui aurait pu les enfoncer, les a finalement réveillés: Paul Pogba (58’) puis Dimitri Payet (65’) ont remis les Bleus en ordre de marche, qui auraient même pu en ajouter un troisième. Avec la pluie torrentielle qui a rendu le terrain gras, Saint Marin (groupe C) a eu les éléments de son côté; mais l’Allemagne a le talent avec elle. La Mannschaft a signé un festival (8-0) qui lui permet de faire un premier pas vers le Mondial russe. Le milieu Serge Gnabry a honoré sa première sélection par un triplé à 21 ans (9’, 58’, 76’). Sami Khedira (7’), Jonas Hector (32’, 65’), Mattia Stefanelli (82’ csc) et Kevin Volland (85’) ont également contribué au feu d’artifice. Avec 12 points, les hommes de Joachim Löw comptent déjà cinq points d’avance sur leurs deux premiers poursuivants, l’Azerbaïdjan et l’Irlande du Nord, qui peuvent déjà se concentrer sur la lutte pour la 2e place. Dans cette optique, l’Irlande du Nord a fait une bonne affaire en battant l’Azerbaïdjan (4-0). Après un départ raté, la République tchèque s’est relancée grâce à une courte victoire sur la Norvège (2-1). Michael Krmencik a inscrit le premier but tchèque des qualifications après 281 minutes de stérilité.

Groupe E : la Pologne nouveau patron

La Pologne a fait coup double : victoire chez un concurrent direct et première place. En Roumanie (3-0), Kamil Grosicki, d’un long slalom initié à la ligne médiane (11’), et Robert Lewandowski (82’, 90’+1) ont propulsé les derniers quarts de finalistes de l’Euro sur le trône du groupe E, profitant du revers surprise du Monténégro en Arménie (3-2). Les Monténégrins, coleaders avant cette journée, ont subi de leur côté la furia des Arméniens, qui ont arraché la victoire dans le temps additionnel après avoir été menés 2-0. Mais ils pourront combler leur retard dès la prochaine journée, avec la réception du leader polonais.

Sur la dernière marche du podium, à quatre points de la Pologne, le Danemark a assuré une victoire spectaculaire contre le Kazakhstan (4-1).

Groupe F : Angleterre forte tête

Malgré l’interdiction de la Fifa, c’est avec un brassard orné du coquelicot en hommage aux soldats britanniques morts au combat, que l’Angleterre a dominé l’Ecosse (3-0) et conforté sa place de leader. Trois têtes de Daniel Sturridge (24’), Adam Lallana (50’) et Gary Cahill (61’) ont mis sur orbite les Trois Lions, qui n’ont pas tangué sous l’intérim de Gareth Southgate (2 victoires, 1 nul) pour conserver la première place. Mais, derrière, la Slovénie n’est qu’à deux points, à la faveur de son succès étriqué à Malte (1-0), et la Slovaquie a enchaîné un deuxième succès consécutif, en écrasant la Lituanie (4-0), avec trois buts inscrits en première période.