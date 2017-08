Mondial 2018 (éliminatoires) : Ghezzal arrivera demain

Les joueurs de l’équipe nationale de football ont rejoint majoritairement, hier, le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en prévision des deux matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018 face à la Zambie, début septembre. Les premiers à arriver en Algérie sont Sofiane Daham (FC Sochaux, France), convoqué pour la toute première fois, et Ilias Hassani (Cherno More Varna, Bulgarie).

Seul l’attaquant de l’AS Monaco (France) Rachid Ghezzal a été autorisé à arriver en retard. La FAF a évoqué des «raisons purement familiales». Le joueur n’arrivera à Alger que demain, soit la veille du départ pour Lusaka. Cependant, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, qui a également rejoint Alger hier, en provenance d’Italie (il était parti à Naples pour rencontrer Ghoulem et Ounas), n’aura que peu de temps pour asseoir sa stratégie en vue de cette double confrontation importante. Il est à noter que la sélection zambienne est entrée en stage à Lusaka dimanche dernier. Son coach, Wedson Nyirenda, avait fait appel à 33 joueurs, dont 10 évoluant à l’étranger et 7 issus de la sélection des moins de 20 ans, championne de la catégorie de cette année en cours. Par ailleurs, le capitaine de l’équipe zambienne, Rainford Kalaba (TP Mazembe), ne disputera pas ces deux matchs, puisqu’il est sous le coup d’une suspension. Même si l’adversaire est composé essentiellement de jeunes joueurs, il n’en demeure pas moins que les Verts devront faire très attention. Nyirenda comptera sûrement sur la fougue de ses poulains, notamment lors du match aller devant leur public. La sélection algérienne de football se rendra en Zambie ce jeudi (31 août), en début d’après-midi, via un vol spécial d’Air Algérie. Le trajet durera huit heures environ. Le match est programmé pour samedi 2 septembre à partir de 14h (heure algérienne). Les Verts rentreront au pays juste après la fin de cette rencontre. La phase retour, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires, se jouera le 5 septembre au stade Hamlaoui de Constantine (20h45). Après deux journées, l’Algérie occupe la dernière place du groupe B, avec 2 points seulement, en compagnie de la Zambie. C’est le Nigeria qui est en haut du tableau, avec 6 points, suivi du Cameroun avec 2 points.

Programme complet des 3e et 4e journées (heure algérienne) : Troisième journée - 31 août 2017

(Gr/E) Ouganda – Egypte (Kampala, 14h)

(Gr/A) Guinée - Libye (Conakry, 18h)

- 1er septembre 2017 :

(Gr/E) Ghana - Congo (Kumasi, 16h30)

(Gr/B) Nigeria - Cameroun (Uyo, 17h)

(Gr/D) Cap-Vert - Afrique du Sud (Praia, 17h)

(Gr/C) Maroc - Mali (Rabat, 21h)

(Gr/A) Tunisie - RD Congo (Rades, 21h)

- 2 septembre 2017 :

(Gr/B) Zambie - Algérie (Lusaka, 14h)

(Gr/C) Gabon - Côte d’Ivoire (Libreville, 17h)

(Gr/D) Sénégal - Burkina Faso (Dakar, 21h)

Quatrième journée :

- 4 septembre 2017 :

(Gr/B) Cameroun - Nigeria (Yaoundé, 18h)

(Gr/A) Libye - Guinée (Monastir, 20h)

- 5 septembre 2017 :

(Gr/E) Congo - Ghana (Brazzaville, 15h30)

(Gr/D) Afrique du Sud - Cap-Vert (Durban, 18h)

(Gr/C) Côte d’Ivoire - Gabon (Bouaké, 18h30)

(Gr/A) RD Congo - Tunisie (Kinshasa, 18h30)

(Gr/D) Burkina Faso - Sénégal (Ouagadougou, 19h)

(Gr/E) Egypte - Ouganda (Alexandrie, 19h)

(Gr/C) Mali - Maroc (Bamako, 20h)

(Gr/B) Algérie - Zambie (Constantine, 20h45)

Le match aller sera retransmis par l’EPTV (terrestre) La Faf a signalé, hier, que le match Zambie-Algérie, comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévu samedi prochain à Lusaka, sera retransmis par la chaîne terrestre. Le coup d’envoi de la partie sera donné à 14h (heure algérienne). La rencontre sera également retransmise par beIN Sports.

Abdelghani Aïchoun