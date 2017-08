Mondial 2018 (éliminatoires): Début du stage des Verts

Réagissez

La sélection nationale de football entrera en stage, à partir d’aujourd’hui, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en prévision de la double confrontation face à la Zambie pour le compte des troisième et quatrième journées des éliminatoires du Mondial 2018, prévues début septembre.

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a convoqué 23 joueurs, dont le nouveau Sofiane Daham (FC Sochaux, France). Une liste qui ne comprend que trois joueurs dont un gardien de but, en l’occurrence Raouf Benguit (USM Alger), Brahim Boudebouda (MC Alger) et Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad) qui évoluent dans le championnat national. Le technicien espagnol a également fait appel (en dehors des 23) à Kamel Belarbi (USM El Harrach), Oussama Darfalou (USM Alger) en tant que «jeunes joueurs invités au stage». Il faut dire que le coach n’a pas beaucoup de temps pour peaufiner sa préparation. Le départ de la sélection pour Lusaka, la capitale zambienne, est prévu le 1er septembre, la veille du match.

Alcaraz ne dispose donc que de trois jours pour préparer le groupe pour cette importante rencontre. Même si les chances de qualification des Verts au Mondial 2018 sont minces au vu des résultats des deux premières journées (nul à domicile face au Cameroun et défaite au Nigeria), il n’en demeure pas moins que les membres du staff et les joueurs veulent s’accrocher jusqu’au bout.

A l’issue de la seconde journée, l’Algérie est dernière du groupe B avec un seul point, en compagnie de la Zambie qui dispose d’un meilleur goal-average, alors que le Nigeria caracole en tête du classement avec 6 points (deux victoires en autant de matchs), suivi du Cameroun, deuxième avec 2 points. Côté effectif, le technicien espagnol pourrait faire face à un problème relatif au poste de gardien de but. Titularisé pour la première fois par son club, le Stade rennais, M’bolhi s’est blessé et a été obligé de mettre un bandage à la cuisse à la fin de la rencontre.

Si sa blessure nécessite quelques jours de repos, Alcaraz sera éventuellement obligé de rappeler dans l’urgence un autre gardien. Les deux qui sont sur sa liste, Salhi et Mehdi Jeannin, n’ont jusque-là jamais été alignés avec l’équipe nationale (A) en match officiel.

Il faut noter, par ailleurs, qu’après s’être rendu en Europe pendant quelques jours, notamment pour rencontrer certains joueurs, Alcaraz a rejoint le CTN hier soir. Ses deux adjoints, Miguel Ángel Campos et Jesus Canadas ont, par contre, suivi les rencontres de la première journée du championnat, qui ont eu lieu ce week-end. Campos était à Bologhine pour le match USMA-PAC, et Canadas a assisté à l’empoignade entre l’OM et le DRBT.

Il faut noter, en dernier lieu, que le match de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2018, Zambie-Algérie se jouera le 2 septembre à l’Heroes National Stadium à Lusaka, à partir de 15h (heure locale). Le match retour pour le compte de la quatrième journée est programmé trois jours plus tard (5 septembre) au stade Chahid Hamlaoui de Constantine à partir de 21h30. Le retour des Verts de la Zambie se fera juste après le match.