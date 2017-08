Réagissez

La sélection nationale de handball (U19) qui entame, aujourd’hui à Tbilissi (Géorgie), les Championnats du monde, s’est déplacée hier, accompagnée de son entraîneur Ahmed Bechkour. Démissionnaire trois jours avant ce déplacement en Géorgie pour prendre part à ces Championnats du monde à cause d’un différend avec son adjoint Daoud Amar, l’ex-coach du CR Baraki, qui a pris en main l’EN U19 de handball en juin dernier, a fini par revenir à de meilleurs sentiments sous l’influence des responsables de la Fédération algérienne de handball (FAHB). Accompagnant hier la sélection nationale, qu’il dirigera donc durant ce Mondial, il maintient sa décision de quitter ses fonctions dès la fin du tournoi et le retour de l’équipe en Algérie.

Versée dans le groupe B en compagnie de la Géorgie, du Chili, du Japon, de l’Islande et de l’Allemagne, la sélection algérienne débutera la compétition aujourd’hui (16h, heure algérienne) face à la sélection du pays organisateur.