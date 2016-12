Mondial 2016 des clubs : La 13e édition débutera aujourd’hui à Yokohama

Réagissez

Le Real Madrid veut succéder au Barça au palmarès du...

La 13e Coupe du monde des clubs débutera aujourd’hui à Yokohama, au Japon, où sept clubs tenteront de s’asseoir sur le trône du football mondial, dont le Real Madrid qui sera l’équipe à battre.

La huitième édition à se dérouler au Pays du Soleil Levant offre un équilibre entre visages familiers et nouveaux venus. Mamelodi Sundowns, l’Atlético Nacional et Kashima Antlers découvrent ainsi le tournoi. Ils seront accompagnés de Jeonbuk Hyundai Motors et du Club America, qui effectueront respectivement leurs deuxième et troisième apparitions, ainsi que de deux habitués, Auckland City et le Real Madrid, fort de sa constellation de stars internationales.

Favoris, les Merengues visent un second sacre dans la compétition après celui de 2014, lorsque deux buts de Sergio Ramos et Gareth Bale leur avaient permis de dominer San Lorenzo au Maroc. Le géant madrilène aura comme source de motivation supplémentaire de succéder au palmarès à son rival espagnol, le FC Barcelone, tenant du titre. Huit des neuf derniers lauréats de la Coupe du monde des clubs étaient européens, mais les six autres équipes sur la ligne de départ sont déterminées à mettre un terme à cette tendance.

Vainqueur de la Copa Libertadores 2016, l’Atlético Nacional aura ainsi son mot à dire. Les Colombiens peuvent compter sur un superbe esprit d’équipe et un dévouement sans faille. Le lauréat de la Ligue des champions de la ConcaCAF, Club America, tentera de son côté de se racheter de son élimination précoce dès les quarts de finale, par Guangzhou Evergrande l’an dernier.

Les Mexicains retrouveront en quart une vieille connaissance : le vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, Jeonbuk Hyundai Motors, dix ans après leur dernière confrontation en Coupe du monde des clubs. Vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, Mamelodi Sundowns aborde le premier match, à Osaka, avec le plein de confiance.

Le club de Pretoria a remporté son championnat national en mai dernier, avant de décrocher le titre continental en octobre, et compte dans ses rangs quatre des cinq nominés pour le titre de «Joueur africain de l’année de la CAF» basé en Afrique. Les Sundowns de Pitso Mosimane affronteront en quart de finale le vainqueur de la confrontation du premier tour entre Kashima Antlers et Auckland City. Le trophée de la Coupe du monde des clubs a été conçu et fabriqué à Birmingham, en Angleterre. Il est constitué de six piliers, symbolisant les représentants des six Confédérations, et d’une structure métallique distincte faisant référence au vainqueur de la compétition.