Réagissez

L’ex-secrétaire général de la...

La commission d’éthique de la Fifa a requis une amende de 50 000 CHF (45 797 euros) à l’encontre d’Helmut Sandrock, ancien secrétaire général de la Fédération allemande de football, à la suite de l’enquête sur les conditions d’attribution du Mondial 2006 à l’Allemagne, a annoncé hier la Fifa.

Dans son rapport transmis à la chambre de jugement, la chambre d’investigation de la commission d’éthique de la Fifa requiert à l’encontre de M. Sandrock «un travail social à déterminer par la chambre de jugement et une amende de 50 000 CHF» pour des violations de plusieurs articles du code d’éthique. Avant la décision de la chambre de jugement, M. Sandrock pourra être entendu par les juges, a précisé la commission d’éthique dans un communiqué.

En mars, la commission d’éthique avait ouvert une enquête sur les conditions d’attribution du Mondial 2006 à l’Allemagne, visant notamment Franz Beckenbauer mais aussi Wolfgang Niersbach, ancien président de la Fédération allemande (DFB). Les investigations concernaient aussi Sandrock. L’ancien secrétaire, qui a démissionné en février dernier, occupait lui le poste de directeur du tournoi au sein du comité d’organisation du Mondial 2006 présidé par Beckenbauer.

Ce dernier est poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête en cours sur le Mondial 2006, a annoncé le 1er septembre le ministère public de la Confédération (MPC). L’ancien capitaine allemand fait partie d’un groupe de quatre personnes, toutes membres de la présidence du comité d’organisation du Mondial 2006 et poursuivies par la justice suisse dans cette affaire, avec Horst-Rudolf Schmidt, ancien secrétaire de la DFB, et Theo Zwanziger et Niersbach, tous deux anciens présidents.