«Mon contrat court jusqu’en 2019»

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a été peu loquace au sujet de son avenir à la tête des Verts, notamment suite au «sursis» que lui a accordé la FAF après les deux défaites face à la Zambie.

Questionné plusieurs fois sur les propos du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui avait affirmé qu’Alcaraz restera au moins jusqu’après le match face au Nigeria, prévu le mois prochain, celui-ci s’est contenté de réaffirmer que son contrat «court jusqu’en 2019». «J’ai la même confiance en moi», a-t-il dit, avant d’ajouter : «Mon principal objectif est de qualifier l’équipe à la CAN- 2019.» Et lors de ce rendez-vous continental, la sélection tentera d’aller le plus loin possible, comme il l’a signalé. En somme, le technicien espagnol donne l’impression de ne pas accepter de partir avant la fin de son contrat.